الاعدام رقم 100

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نفذ حكم اعدام في منطقة الرياض السعودية بحق مواطن بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الاثنين، ما يرفع عدد الاعدامات في المملكة منذ بداية 2017 الى مئة.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة انه تم تنفيذ حكم الاعدام بمحافظة "القويعية بمنطقة الرياض بحق معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني بعد ادانته بقتل عائض بن مسفر بن عائض القحطاني بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما".ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بـ "حمى الاعدامات لدى الحكومة السعودية" خصوصا منذ تموز 2017 مع "معدل خمسة اشخاص يعدمون كل اسبوع".