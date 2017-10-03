بعد العثور على عبوة بدائية...توقيف 5 مشتبه بهم

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أوقفت السلطات الفرنسية خمسة مشتبه بهم في اطار التحقيق الذي فتحته في قضية ارهابية بعدما عثرت ليل الجمعة - السبت في غرب باريس على عبوة ناسفة بدائية الصنع مكونة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير، كما أفاد مصدر مطلع على التحقيق الاثنين.ولفت مصدر ثان مطلع على التحقيق مساء الاثنين الى ان عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية اربعة.وكان مصدران قضائيان أفادا في وقت سابق ان الشرطة عثرت على قارورتي غاز في بهو مبنى في غرب العاصمة وعلى قارورتين اخريين على الرصيف امام المبنى، كما عثرت على هاتف نقال موصول بأسلاك، في ما يبدو انه "صاعق تفجير".