أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 03:15
Back

جديد التحقيق في مكافحة الإرهاب في باريس

قوارير غاز مجهزة بنظام تفجير في باريس Lebanon, news ,lbci ,أخبار موقوف, باريس,فرنسا, قوارير غاز مجهزة بنظام تفجير في باريس
episodes
جديد التحقيق في مكافحة الإرهاب في باريس
اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن أحد الموقوفين الخمسة في سياق التحقيق في مكافحة الإرهاب الذي فتح إثر العثور السبت على قوارير غاز مجهزة بنظام تفجير في باريس، كان مدرجا على قوائم أجهزة الأمن للتطرف.
      
 
الإعلان
إقرأ أيضاً