أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 03:15
03/10/2017 03:15:07
جديد التحقيق في مكافحة الإرهاب في باريس
قوارير غاز مجهزة بنظام تفجير في باريس
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LBCI News Lebanon
اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن أحد الموقوفين الخمسة في سياق التحقيق في مكافحة الإرهاب الذي فتح إثر العثور السبت على قوارير غاز مجهزة بنظام تفجير في باريس، كان مدرجا على قوائم أجهزة الأمن للتطرف.
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