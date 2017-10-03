جديد التحقيق في مكافحة الإرهاب في باريس

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن أحد الموقوفين الخمسة في سياق التحقيق في مكافحة الإرهاب الذي فتح إثر العثور السبت على قوارير غاز مجهزة بنظام تفجير في باريس، كان مدرجا على قوائم أجهزة الأمن للتطرف.