بدء محاكمة المشتبه به في اعتداءات مانهاتن 2016

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بدأت في الولايات المتحدة محاكمة احمد رحيمي (29 عاما) المشتبه به الوحيد في اعتداءات ايلول 2016 في نيويورك ونيوجيرسي.ويتهم رحيمي الاميركي من اصل افغاني والمقيم في نيوجيرسي بوضع ثلاث قنابل يوم السبت 17 ايلول 2016، احداها في سيسايد بارك في نيوجيرسي لم توقع ضحايا واثنتان في مانهاتن انفجرت واحدة منهما فقط موقعة 31 جريحا اصاباتهم طفيفة ومثيرة الذعر في حي تشلسي المكتظ دائما مساء السبت.واكد الادعاء ان رحيمي امضى اشهرا في اعداد القنابل المؤلفة من متفجرات وقطع معدنية وضعها داخل طنجرة ضغط وانه "اجرى ابحاثا على الإنترنت حول كيفية صنعها" و"اشترى مواد عبر الانترنت" قبل ان "يختبرها في حديقته".