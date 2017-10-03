أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 05:26
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إردوغان: سنفرض عقوبات جديدة على شمال العراق

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إردوغان: سنفرض عقوبات جديدة على شمال العراق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق بعدما أجرى استفتاء على الاستقلال.

وأضاف لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا "نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد".
 
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