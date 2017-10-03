أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 05:26
03/10/2017 05:26:45
إردوغان: سنفرض عقوبات جديدة على شمال العراق
تركيا ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق
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LBCI News Lebanon
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق بعدما أجرى استفتاء على الاستقلال.
وأضاف لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا "نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد".
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