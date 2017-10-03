أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 09:18
03/10/2017 09:18:58
وأخيرا...ام كلثوم تدخل منازل السعوديين
أشياء كثيرة تحصل للمرة الأولى في السعودية...
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LBCI News Lebanon
أشياء كثيرة تحصل للمرة الأولى في السعودية... سهرة فنية في القناة الثقافية وأم كلثوم تغني... هذه سابقة في القنوات التلفزيونية الرسمية في المملكة التي تمنع منذ خمسة وثلاثين عاما عرض الحفلات الغنائية لاسيما للسيدات...
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