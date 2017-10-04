وزيرة الدفاع الهولندية...تستقيل

قدّمت وزيرة الدفاع الهولندية جانين هنيس استقالتها من منصبها الثلاثاء بعدما خلص تحقيق الى وجود "تقصير خطير" خلف مقتل جنديين هولنديين من القبعات الزرق في مالي واصابة ثالث في انفجار عرضي لقذيفة هاون خلال مهمة تدريب في 2016.

وقالت الوزيرة في ختام جلسة مناقشة عقدها مجلس النواب على مدى اكثر من اربع ساعات "انا مسؤولة سياسيا واتحمل مسؤوليتي".

واضافت "انا اغادر منصبي كوزيرة للدفاع"، قبل ان تتوجه الى القصر الملكي لتقديم استقالتها الى الملك فيليم-الكسندر.

وكان جنديان هولنديان من القبعات الزرق قتلا واصيب ثالث بجروح خطرة في انفجار عرضي لقذيفة هاون خلال تدريب في مدينة كيدال باقصى شمال شرق مالي في تموز 2016.

وخلص مكتب تحقيقات السلامة في تقريره الرسمي بشأن الحادث الى ان العسكريين استخدموا في التدريب قذائف من مخزون قديم يعود الى العام 2006.

وبحسب التحقيق فان القذيفة كانت تعاني من "جوانب خلل في تصميمها مما سمح للرطوبة بالتسرب الى داخلها"، وقد ادت هذه الرطوبة، بالاشتراك مع عامل الحرارة المرتفعة، الى جعل "هذه المواد المتفجرة غير مستقرة وحساسة ازاء الصدمات".

وخلص التحقيق الى انه على الرغم من ان عملية تلقيم القذيفة في المدفع تمت بطريقة صحيحة يومها فان القذيفة انفجرت اثناء انزلاقها في سبطانة المدفع وليس بعد ارتطامها باسفله واشتعال صاعق التفجير كما ينبغي.