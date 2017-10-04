اردوغان يصل طهران في زيارة رسمية

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وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا وتدل على تقارب في العلاقات بين تركيا وايران اللتين عارضتا بشدة الاستفتاء الاخير حول استقلال اقليم كردستان العراق.والرئيس التركي الذي يرافقه وفد كبير جدا سيلتقي الرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.وهذه المحادثات ستخصص لبحث عدة ملفات اقليمية في مقدمها النزاع السوري والاستفتاء في كرسدتان العراق والازمة الدبلوماسية في الخليج، الى جانب تعزيز التعاون بين طهران وانقرة في مختلف المجالات.ومن المقرر عقد اجتماعات تخصص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستراتيجي بين ايران وتركيا وخصوصا بهدف بلوغ الهدف المشترك وهو مضاعفة التبادل التجاري بمعدل ثلاث مرات ليصل الى 30 مليار دولار في 2018.وتعود آخر زيارة قام بها اردوغان الى ايران الى كانون الثاني 2015.