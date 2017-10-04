صديقة مرتكب مجزرة لاس فيغاس...ستدلي بإفادتها

في جديد مواقف الرئيس الاميركي, اعلن دونالد ترامب انه لا يعلم ما اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيغاس مرتبطا فعلا بتنظيم الدولة الاسلامية على الرغم من تاكيد التنظيم مسؤوليته مرتين.