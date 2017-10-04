أخبار دولية
04 تشرين الأول 2017 - 09:15
04/10/2017 09:15:44
صديقة مرتكب مجزرة لاس فيغاس...ستدلي بإفادتها
صديقته قادمة من الفليبين الى الولايات المتحدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة, ترامب,لاس فيغاس,صديقته قادمة من الفليبين الى الولايات المتحدة
LBCI News Lebanon
في جديد مواقف الرئيس الاميركي, اعلن دونالد ترامب انه لا يعلم ما اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيغاس مرتبطا فعلا بتنظيم الدولة الاسلامية على الرغم من تاكيد التنظيم مسؤوليته مرتين.
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
لاس فيغاس
ترامب
الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً