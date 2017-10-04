أخبار دولية
04 تشرين الأول 2017 - 09:15
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صديقة مرتكب مجزرة لاس فيغاس...ستدلي بإفادتها

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في جديد مواقف الرئيس الاميركي, اعلن دونالد ترامب انه لا يعلم ما اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيغاس مرتبطا فعلا بتنظيم الدولة الاسلامية على الرغم من تاكيد التنظيم مسؤوليته مرتين.
 
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