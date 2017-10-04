تيلرسون: لم أفكر بتاتا في الاستقالة

اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بنه "لم ينو ابدا الاستقالة" من منصبه، وذلك في مؤتمر صحافي عقده إثر تداول معلومات تفيد بخلافات كبيرة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.
وقال تيلرسون من مقر وزارة الخارجية: "لم تخطر ببالي ابدا فكرة الرحيل. لقد عينني الرئيس وانا باق طالما ان الرئيس يعتقد بانني يمكن ان أكون مفيدا من أجل تحقيق أهدافه".
الى ذلك، أعلن تيلرسون انه سيقدم لترامب عدة خيارات بخصوص الاتفاق النووي مع إيران قبيل انقضاء موعد نهائي في 15 تشرين الأول للشهادة بما إذا كانت إيران متلزمة بالاتفاق.
ترامب يعلن "ثقته الكاملة" بتيلرسون
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه "يثق ثقة كاملة" بوزير خارجيته، نافيا بذلك المعلومات الصحافية التي اشارت الى توتر شديد بينهما.
واكد ترامب من لاس فيغاس ان القصة غير صحيحة على الاطلاق وهي من تركيب شبكة "ان بي سي" .