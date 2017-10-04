تيلرسون: لم أفكر بتاتا في الاستقالة

اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بنه "لم ينو ابدا الاستقالة" من منصبه، وذلك في مؤتمر صحافي عقده إثر تداول معلومات تفيد بخلافات كبيرة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.

وقال تيلرسون من مقر وزارة الخارجية: "لم تخطر ببالي ابدا فكرة الرحيل. لقد عينني الرئيس وانا باق طالما ان الرئيس يعتقد بانني يمكن ان أكون مفيدا من أجل تحقيق أهدافه".

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