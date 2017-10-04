الأمم المتحدة نحو وضع التحالف على قائمتها السوداء

اتخذت الأمم المتحدة اجراءات لإدراج التحالف الذي تقوده السعودية على قائمتها السوداء الصادرة سنويا في ما يتعلق بمنتهكي حقوق الأطفال على خلفية حرب اليمن.

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وبعدما أثار تحرك مماثل حفيظة السعودية العام الماضي، تدرج مسودة التقرير الأخيرة التحالف في قسم آخر من لائحة العار، نوهت فيها إلى أنه تم اتخاذ اجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وأفادت المسودة أن "أفعال التحالف في اليمن أدت بشكل موضوعي إلى إدراجه بسبب قتل وتشويه الأطفال، حيث يعزى إليه سقوط 683 ضحية من الأطفال ونتيجة مسؤوليته كذلك عن 38 حادثة مؤكدة وهجمات على مدارس ومستشفيات خلال العام 2016".