موقف أميركي جديد عن اعتداء لاس فيغاس...

ماذا قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي؟

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LBCI News Lebanon

صرّح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بور الأربعاء أن اعتداء لاس فيغاس الذي أسفر عن مقتل 58 شخصا مساء الأحد، ليس "ارهابيا" على الأرجح.

وفي مؤتمر صحافي مخصص للتحدث عن التحقيق في التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قال "في هذه المرحلة، يجب أن أقول إن الاعتداء ليس له صلة بالارهاب".

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ولا تزال السلطات الأميركية تصف منفذ اعتداء لاس فيغاس ستيفن بادوك بـ"الذئب المنفرد".

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) الإثنين عدم العثور على اي رابط مع"مجموعة ارهابية دولية"، بعد أن تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.