برلين تنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

لماذا قررت برلين نقل قواتها؟

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الدفاع الالمانية الاربعاء انها انهت نقل قواتها من قاعدة انجرليك العسكرية التركية الى الاردن بناء على قرار اتخذ في حزيران الماضي في أوج الازمة الدبلوماسية بين تركيا والمانيا.

وحطت بعد ظهر الاربعاء في قاعدة الازرق الاردنية اربع مقاتلات المانية من نوع تورنيدو تستخدم في مهمات استطلاع فوق الاراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.

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وقررت ألمانيا قررت نقل قواتها من قاعدة انجرليك القريبة من الحدود مع سوريا، نتيجة منع السلطات التركية نوابا المان من زيارة هذه القاعدة لتفقد الجنود الالمان الـ260 الذين كانوا فيها للمشاركة في إطار مهام تتعلق بعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في كل من سوريا والعراق.