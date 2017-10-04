مقتل جنود من أميركا والنيجر في كمين قرب حدود مالي

أعلن مسؤولون من النيجر والولايات المتحدة ان 5 جنود من النيجر وثلاثة من القوات الأميركية الخاصة لقوا مصرعهم وأصيب اثنان في كمين نصب لدورية مشتركة بجنوب غربي النيجر أمس الأربعاء.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن خمسة أميركيين هوجموا أثناء قيامهم بدورية اعتيادية في منطقة تعرف بوجود مقاتلين فيها ومن بينهم مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية.

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وأضاف أنه لم يتم التأكد بعد من الجهة التي أطلقت النار على الجنود الأميركيين والقوات التي تدعمها الولايات المتحدة. وتابع قائلا إن هذه القوات لم تكن تجوب المنطقة بهدف محدد مثل ضرب هدف مهم أو إنقاذ رهينة.

وقال ناماتا أبو بكر المسؤول المحلي بمنطقة تيلابيري إن بين القتلى خمسة جنود من النيجر.

هذا، قال مصدر دبلوماسي في النيجر إن المهاجمين جاءوا من مالي وقتلوا عددا من الجنود، لكنه لم يقل إن كان بينهم أحد من الجنود الأميركيين المتمركزين في البلاد.

وتكثف قوات الأمن الأفريقية التي تدعمها قوات غربية من جهودها للتصدي للجماعات المتشددة التي تشكل جزءا من تمرد إقليمي متنام بمنطقة الساحل الصحراوية الفقيرة.

وأعلنت جماعة متشددة جديدة نسبيا تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى مسؤوليتها عن بعض الهجمات.