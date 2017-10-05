إردوغان: لا شرعية للاكراد في كركوك

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله ان تركيا وإيران والعراق ستتخذ قرارا مشتركا بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق ردا على استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال.
وانتقد إردوغان، الذي كان يتحدث لقناتي (إن.تي.في) و(سي.إن.إن ترك) التلفزيونيتين خلال عودته من زيارة لإيران، أيضا إدراج مدينة كركوك الغنية بالنفط في الاستفتاء قائلا إن الأكراد لا شرعية لهم هناك.
إتركيا ستغلق قريبا الحدود والمجال الجوي مع العراق
هذا وأعلن اردوغان إن تركيا ستغلق قريبا حدودها مع شمال العراق كما ستغلق المجال الجوي ردا على استفتاء الأكراد على الاستقلال.