إردوغان: لا شرعية للاكراد في كركوك

قرار مشترك لتركيا وإيران والعراق بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق

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LBCI News Lebanon

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله ان تركيا وإيران والعراق ستتخذ قرارا مشتركا بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق ردا على استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال.



وانتقد إردوغان، الذي كان يتحدث لقناتي (إن.تي.في) و(سي.إن.إن ترك) التلفزيونيتين خلال عودته من زيارة لإيران، أيضا إدراج مدينة كركوك الغنية بالنفط في الاستفتاء قائلا إن الأكراد لا شرعية لهم هناك.

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إتركيا ستغلق قريبا الحدود والمجال الجوي مع العراق

هذا وأعلن اردوغان إن تركيا ستغلق قريبا حدودها مع شمال العراق كما ستغلق المجال الجوي ردا على استفتاء الأكراد على الاستقلال.

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