واشنطن منزعجة...

أعلنت السفارة الأميركية في بيان ان الحكومة "منزعجة بشدة" من اعتقال موظف محلي في القنصلية الأميركية العامة في اسطنبول.

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وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن السلطات التركية اعتقلت موظف القنصلية بسبب مزاعم عن صلته بحركة يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة

بالمسؤولية عن محاولة انقلاب العام الماضي.

وقالت السفارة الأميركية في أنقرة إن الاتهامات ضد الموظف "لا سند لها على الإطلاق" وإن "الإدعاءات المجهولة التي لا أساس لها من الصحة" ضد موظفي البعثة الأمريكية تقوض العلاقات بين البلدين وتبخس قيمتها.