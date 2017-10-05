اغلاق مسجد ومركز لصلاة المسلمين في فرنسا

اغلقت السلطات الفرنسية مسجدا ومكانا لصلاة المسلمين في ضاحية باريس بسبب "خطب متطرفة" و"اشادة بالارهاب"، حسبما ذكرت مصادر متطابقة الاربعاء.

وبموجب قرار صدر الاثنين عن الادارة المحلية، اغلق مسجد ديزاند الصغير في سارتروفيل (شمال غربي باريس) "المكان المرجعي المؤثر للتيار السلفي والذي يشكل بالاحاديث التي تجري فيه ومرتاديه وتأثيره على المسلمين المحليين، تهديدا خطيرا للامن والنظام العام".

الإعلان

ووصفت السلطة المحلية المسجد بانه "بؤرة قديمة للاسلام الراديكالي"، مؤكدة ان "بعض المصلين فيه في 2013 من الذين توجهوا الى سوريا ودول اخرى لممارسة العمل الدعوي المتطرف، اتهموا وسجنوا بعد ادانتهم بالاشتراك مع اشرار بهدف الاعداد لاعمال ارهابية".

ونفى سعيد جلب رئيس الجمعية الثقافية لمسلمي سارتروفيل بشكل قاطع هذه الحجج.