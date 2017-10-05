أخبار دولية
05 تشرين الأول 2017 - 07:16
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الحمد الله يغادر غزة بعد زيارة لبحث المصالحة

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الحمد الله يغادر غزة بعد زيارة لبحث المصالحة
غادر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزراء حكومته غزة الخميس في ختام زيارة استغرقت اربعة ايام بهدف بحث المصالحة مع حركة حماس التي أكدت ان القطاع أصبح تحت ادارة حكومة الوفاق الفلسطينية.
     
وفي ختام زيارته التي بدأها الاثنين، قام الحمد الله وعدد من وزرائه بزيارة مستشفى الشفاء الطبي الاضخم في القطاع، اضافة الى زيارة محطة لتحلية المياه وسط قطاع غزة.
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وغادر الحمدالله مع وزرائه عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة (ايريز) الذي تديره اسرائيل.
      
بدورها سارعت حركة حماس للتأكيد في بيان صحافي ان "قطاع غزة ووزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني، حماس ستعمل على دعمها وتعزيز دورها".
 
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