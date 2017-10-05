أخبار دولية
05 تشرين الأول 2017 - 08:09
Back

عبوات بنزين وصاعق تحت شاحنة في باريس

الشاحنة متوقفة في الدائرة الـ19 في العاصمة الفرنسية، Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,باريس, الشاحنة متوقفة في الدائرة الـ19 في العاصمة الفرنسية،
episodes
عبوات بنزين وصاعق تحت شاحنة في باريس
عثر على عبوات بنزين موصولة بصاعق بدائي تحت شاحنة في شمال شرق باريس، بحسب ما اكدته مصادر قريبة من التحقيق لوكالة فرانس برس.
    
وكانت الشاحنة متوقفة في الدائرة الـ19 في العاصمة الفرنسية، وهي تابعة لشركة الاسمنت الفرنسية - السويسرية لافارج.
الإعلان
إقرأ أيضاً