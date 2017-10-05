أخبار دولية 05 تشرين الأول 2017 - 08:09 05/10/2017 08:09:01 عبوات بنزين وصاعق تحت شاحنة في باريس

الشاحنة متوقفة في الدائرة الـ19 في العاصمة الفرنسية،

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LBCI News Lebanon

عثر على عبوات بنزين موصولة بصاعق بدائي تحت شاحنة في شمال شرق باريس، بحسب ما اكدته مصادر قريبة من التحقيق لوكالة فرانس برس.



وكانت الشاحنة متوقفة في الدائرة الـ19 في العاصمة الفرنسية، وهي تابعة لشركة الاسمنت الفرنسية - السويسرية لافارج. الإعلان