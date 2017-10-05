مقتل قيادي بالقاعدة بغارة اميركية في اليمن

قتل قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن في غارة لطائرة اميركية مسيرة في محافظة البيضاء في وسط البلاد، بحسب ما أفادت مصادر امنية الخميس.
وذكرت المصادر أن شروم الصنعاني، القيادي في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، كان يستقل دراجة نارية، حين استهدفته الغارة وادت لمقتله وشخص مرافق له لم يتم تحديد هويته.
وحصل الهجوم في منطقة يكلا، أحد معاقل التنظيم حيث قامت الطائرات الاميركية المسيرة باستهداف عناصر القاعدة مرارا في الأشهر الاخيرة.
وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" اخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم.