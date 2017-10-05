عاصفة تضرب شمال وشرق المانيا... وسقوط قتلى وجرحى

عاصفة تضرب المانيا...

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LBCI News Lebanon

قتل 7 أشخاص اثر سقوط الاشجار والأغصان عليهم بسب عاصفة هبت شمال المانيا وشرقها وتسببت بتعطل خدمات السكك الحديدية.

كما اصيب العديد من الاشخاص بجروح في برلين.

وتم وقف حركة القطارات في شمال المانيا خصوصا الخط الرابط بين هامبورغ وبرلين بسبب كثرة الاشجار والاغصان التي سقطت على مسار السكة، بحسب شركة النقل الحديدي.

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كما تعطلت حركة القطارات جزئيا في شرق البلاد حيث وصلت العاصفة عصرا.

كما توقفت حركة النقل بالحافلات والتراموي في برلين بعد ظهر الخميس حيث توقعت الارصاد الجوية رياحا تصل سرعتها الى 120 كلم في الساعة.