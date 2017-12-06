أخبار دولية
06 كانون الأول 2017 - 13:18
06/12/2017 13:18:40
تاريخ القدس في سطور رسمها الظلم الاسرائيلي...
هي في قلوب الملايين لكن ماذا لو صار قلبها، قلب اسرائيل ؟
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LBCI News Lebanon
لم يعرف التاريخ الحديث مدينة مثلت وجدانا لشعب ولقضية كما مثلت القدس للعرب، المؤمنون منهم والملحدون...هي رمز للحق اكثر منها رمز للأرض بحد ذاتها...
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