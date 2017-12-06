أخبار دولية 06 كانون الأول 2017 - 13:18 06/12/2017 13:18:40 تاريخ القدس في سطور رسمها الظلم الاسرائيلي...

هي في قلوب الملايين لكن ماذا لو صار قلبها، قلب اسرائيل ؟

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LBCI News Lebanon

لم يعرف التاريخ الحديث مدينة مثلت وجدانا لشعب ولقضية كما مثلت القدس للعرب، المؤمنون منهم والملحدون...هي رمز للحق اكثر منها رمز للأرض بحد ذاتها... الإعلان