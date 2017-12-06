أخبار دولية
06 كانون الأول 2017 - 13:24
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خطوة ترامب...لم يتجرأ رؤساء أميركا على فعلها

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لطالما ضغط اللوبي اليهودي في أميركا على الولايات المتحدة لنقل سفارة بلادها الى القدس منذ سنوات ٍ طويلة، وما لم يتجرأ رؤساء أميركا على فعله سيقوم به ترامب.
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