أخبار دولية
06 كانون الأول 2017 - 13:24
06/12/2017 13:24:33
خطوة ترامب...لم يتجرأ رؤساء أميركا على فعلها
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دونه عقبات دولية
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LBCI News Lebanon
لطالما ضغط اللوبي اليهودي في أميركا على الولايات المتحدة لنقل سفارة بلادها الى القدس منذ سنوات ٍ طويلة، وما لم يتجرأ رؤساء أميركا على فعله سيقوم به ترامب.
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