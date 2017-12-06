خطوة ترامب...لم يتجرأ رؤساء أميركا على فعلها

لطالما ضغط اللوبي اليهودي في أميركا على الولايات المتحدة لنقل سفارة بلادها الى القدس منذ سنوات ٍ طويلة، وما لم يتجرأ رؤساء أميركا على فعله سيقوم به ترامب.