أخبار دولية
06 كانون الأول 2017 - 14:24
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ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في قرار تاريخي يطوي صفحة عقود من السياسة الاميركية، ولفت الى أنه "آن الأوان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل".

وشدد ترامب في كلمة من البيت الابيض على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالمساعدة في تسهيل اتفاق سلام مقبول للإسرائيليين والفلسطينيين معتزما بذل ما في وسعه للمساعدة في إبرام هذا الاتفاق، واشار الى ان استعداد بلاده لدعم حل الدولتين إذا أراد الطرفان ذلك وهي لا تتخذ موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك الحدود المتنازع عليها.
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ودعا ترامب الى "الهدوء والتسامح" بعد هذا القرار مشيرا الى ان نائبه سيزور الشرق الاوسط "خلال الايام القليلة المقبلة". 
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