نتانياهو: قرار ترامب بشأن القدس تاريخي

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رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل، واصفا اياه بأنه "تاريخي" وبأنه "قرار شجاع وعادل".وتعهد نتانياهو ايضا بعدم اجراء اي تغييرات على "الوضع القائم" في الاماكن المقدسة في القدس، مؤكدا ان القرار الاميركي لن يغير اي شيء فيما يتعلق بوضع الاماكن المقدسة للاديان السماوية الثلاثة.وقال نتانياهو في شريط فيديو بث بعد خطاب ترامب "القدس كانت عاصمة الشعب اليهودي لثلاثة الاف عام، وكانت عاصمة اسرائيل لنحو 70 عاما".