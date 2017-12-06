البحرين والكويت والعراق تندد بقرار ترامب

الإعلان

أكدت البحرين والكويت والعراق أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف للقرارات الدولية ذات الصلة.وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البحرينية على الانترنت "تؤكد مملكة البحرين بأن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد عملية السلام في الشرق الأوسط ويعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول".وفي الكويت نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "اتخاذ مثل هذا القرار الأحادي يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والإنساني والسياسي والتاريخي لمدينة القدس وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن إضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".وفي بغداد قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على صفحة الوزارة على فيسبوك "نستنكر إقدام الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة التي من شانها أن تضع المنطقة عربيا وإسلاميا بل وعموم دول العالم على شفا مرحلة جديدة لا تحمد عقباها".