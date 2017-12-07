نجل ترامب يجيب على اسئلة الكونغرس

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تم الاربعاء استجواب دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الاميركي، خلال جلسة مغلقة في الكونغرس في ما يتعلق باتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الاميركية عام 2016 وذلك في اطار تحقيق برلماني حول شكوك بحصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.وقد أثار اثنان من اجتماعات دونالد ترامب الابن الاهتمام بشكل خاص. فهو كان قد اجتمع في حزيران 2016 مع ناتاليا فيسلنيتسكايا التي تم التعريف عنها على انها "محامية الحكومة الروسية".وخلال السنة نفسها قابل دونالد ترامب الابن ايضا الكسندر تورشين المسؤول السياسي والمصرفي الروسي القريب من فلاديمير بوتين.وغادر دونالد ترامب الابن قاعة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب من باب خلفي تجنبا لاسئلة الصحافيين، ولم تُكشف رسميا تفاصيل استجوابه.