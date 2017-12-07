الرياض تدين القرار "غير المسؤول" لترامب

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ابدت السعودية "أسفها الشديد" لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها.وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي نقلته وكالة الانباء الرسمية السعودية (واس) تعليقا على خطوة ترامب: "سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، وتعرب عن استنكارها وآسفها الشديد لقيام الإدارة الأميركية باتخاذها، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي".وفي قرار تاريخي، اعترف الرئيس الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، ما اثار ادانات حازمة من العالمين العربي والاسلامي ومن المجتمع الدولي.