أمير قطر مستعد لحل الأزمة مع الخليج

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أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أن قطر مستعدة "لحل الخلاف" مع دول الخليج "لكن ليس على حساب سيادة بلاده وكرامتها ، مبديا أسفه لاستمرار الحصار على قطر.وأكد الشيخ تميم، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الدوحة، أن سيادة دولة قطر فوق كل الاعتبارات.وقال: "نريد حل المشكلة ولكن ليس على حساب سيادتنا وكرامتنا...إن كان الأشقاء يريدون حل الخلاف فنحن مستعدون لأن يكون الحل مبنيا على أسس واضحة ومقبولة من الجميع وعدم التدخل بسيادة أي طرف".وأشار الشيخ تميم الى أن الشعب القطري له الحق في أن يعرف سبب الحصار والعنف من الجيران على قط".وكانت السعودية والبحرين والامارات ومصر قد أعلنت في الخامس من حزين قطع علاقاتها مع قطر وفرض حظر عليها بتهمة دعم مجموعات اسلامية متطرفة، الامر الذي تنفيه الدوحة. كما اتهمت الدول المقاطعة قطر بالتقارب مع ايران الخصم الاقليمي للسعودية.