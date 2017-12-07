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07 كانون الأول 2017 - 11:48
07/12/2017 11:48:48
الى القدس ... ضاع الطريق
رفع على جدار المدينة بالأمس علما اسرائيل والولايات المتحدة
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LBCI News Lebanon
كلّ الطرق التي رسمت لم توصل الى القدس من طريق ابواياد الذي اعلن في منتصف السبعينات أن طريق القدس تمر في جونية... ثم دخلت ايران على خط رسم الطرقات نحو القدس...
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