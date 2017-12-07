الجيش الاسرائيلي يقصف غزة ردا على اطلاق صواريخ

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قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة ودبابة استهدفتا موقعين في قطاع غزة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ على إسرائيل.وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا على اسرائيل من قطاع غزة سقطا داخل القطاع في وقت سابق من المساء كما سقط صاروخ ثالث، ‬أُطلق فيما بعد، في منطقة مفتوحة في إسرائيل دون أن يؤدي إلى إصابات أو أضرار.وقال سكان غزة إن الهجوم الإسرائيلي لم يؤد لإصابات وإن موقعي مراقبة غير مأهولين أصيبا.وأعلنت جماعة تُسمى "لواء التوحيد" في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.ولم تستجب الجماعة إلى دعوة حركة حماس بالإحجام عن إطلاق صواريخ.