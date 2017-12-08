الجيش اليمني يسيطر على مناطق حاكمة في البقع

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مناطق حاكمة في البقع، كما تمكنت من تأمين طريق "اليتمة – البقع"، وإحراز تقدمات في محور صعدة.

وأوضح مصدر رسمي بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه "استمرارا للنجاحات الميدانية التي يحققها الجيش الوطني اليمني على الأراضي اليمنية مدعومة بطائرات التحالف، تمكن الجيش الوطني خلال الساعة الماضية من إحراز تقدمات متوالية في محور (صعدة)، والسيطرة على مواقع حاكمة في (البقع) من خلال لواء حرس الحدود ولواء الفتح، كما تم تطهير كلا من (معسكر طيبة الاسم الجميشات، الأجاشر، مخنق صلة، تبة الطلعة، محجوبة)".

الإعلان

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني سيطر على طريق كتاف ومركز امارة من فلول المليشيا الحوثية المسلحة، كما نجح في تأمين طريق "اليتمة – البقع".

وأفاد بأن العمليات الأخيرة نتج عنها 8 قتلى في صفوف الميليشيا وأسر 15 عنصراً، بالإضافة إلى ضبط أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وألغام أرضية، وكذلك أجهزة اتصال ووثائق عسكرية.