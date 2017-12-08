تظاهرات في هندوراس لمؤيدي الرئيس المنتهية وخصمه

تظاهر آلاف من مؤيدي رئيس هندوراس المنتهية ولايته خوان اورلاندو ايرنانديز في شوارع العاصمة تيغوسيغالبا الخميس دفاعا عن "فوزهم" في الانتخابات الذي ترفض المعارضة الاعتراف به مشيرة إلى وجود عمليات تزوير.

وفي خطاب القاه امام انصاره، دعا ايرنانديز الى "التهدئة" في البلاد.

وفي الوقت نفسه اغلق انصار "تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية" بعض الطرق المؤدية الى العاصمة تلبية لطلب مرشحهم نجم التلفزيون مقدم البرامج الذي يتمتع بشعبية كبيرة سلفادور نصر الله.

وشهدت بعض تظاهرات المعارضة مواجهات مع الشرطة وعمليات نهب وان كانت حالة الطوارىء التي اعلنت الجمعة الماضي، رفعت جزئيا في تسع من مناطق البلاد ال18.

هذا، ودعت الولايات المتحدة رعاياها الى "الغاء او ارجاء اي تحرك" لهم داخل هندوراس الى ان تحل ازمة الانتخابات.