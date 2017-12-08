الاف المتظاهرين في اسطنبول احتجاجا على قرار ترامب

رفعت لافتات كتب عليها "القدس شرفنا" و"لتسقط اميركا وتسقط اسرائيل

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LBCI News Lebanon

تظاهر الاف الاشخاص بعد صلاة الجمعة في اسطنبول للتنديد باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.



وتجمع الاف الاشخاص في حي الفاتح في القسم الاوروبي من المدينة وهم يرفعون لافتات كتب عليها "القدس شرفنا" و"لتسقط اميركا وتسقط اسرائيل".