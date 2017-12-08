أخبار دولية
08 كانون الأول 2017 - 07:51
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الاف المتظاهرين في اسطنبول احتجاجا على قرار ترامب

رفعت لافتات كتب عليها "القدس شرفنا" و"لتسقط اميركا وتسقط اسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدس,اسطنبول,رفعت لافتات كتب عليها "القدس شرفنا" و"لتسقط اميركا وتسقط اسرائيل
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الاف المتظاهرين في اسطنبول احتجاجا على قرار ترامب
تظاهر الاف الاشخاص بعد صلاة الجمعة في اسطنبول للتنديد باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.
    
وتجمع الاف الاشخاص في حي الفاتح في القسم الاوروبي من المدينة وهم يرفعون لافتات كتب عليها "القدس شرفنا" و"لتسقط اميركا وتسقط اسرائيل".
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