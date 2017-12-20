أخبار دولية
20 كانون الأول 2017 - 09:33
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العاهل السعودي يلتقي الرئيس الفلسطيني في الرياض

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العاهل السعودي يلتقي الرئيس الفلسطيني في الرياض
التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد يومين من الفيتو الاميركي في مجلس الامن حيال القدس وعشية تصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة.
 
 وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الملك سلمان التقى عباس في قصره في العاصمة، من دون ان تتطرق الى فحوى المحادثات بينهما.
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وتاتي الزيارة لتواكب التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة الى مواجهة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
      
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الامن يندد بالاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل. وتعقد الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة طارئة الخميس للتصويت على مشروع قرار يرفض قرار ترامب.
 
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