العثور على بقايا دير من العصر البيزنطي قرب القدس

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عثر علماء آثار اسرائيليون على بقايا دير عمره نحو 1500 سنة، بما في ذلك ارضية من الفسيفساء مزينة بالطيور في موقع بناء، بحسب ما اعلنت سلطة الاثار الاربعاء.ويعود الدير الى العصر البيزنطي ويضم كنيسة، وعثر عليه خلال حفريات تهدف الى توسيع حي سكني لليهود المتشددين في بلدة بيت شيمش.وقال مدير الحفريات في سلطة الأثار بنيامين ستورشان انهم "فوجئوا بالحالة الرائعة التي تم فيها حفظ البقايا القديمة، وثراء المواد التي يتم العثور عليها".ومن القطع الأثرية التي عثر عليها قاعدة عمودية رخامية مزينة بالصلبان، وشاشات نوافذ رخامية من تركيا، بالاضافة الى ارضية مميزة من الفسيفساء عليها طيور والاوراق والرمان.واضاف ستورشان "كنا نعرف بالفعل ان عددا من الكنائس والاديرة القديمة موجود في المنطقة، ولكن ما تم العثور عليه تم حفظه بشكل ملحوظ".