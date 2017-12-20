أخبار دولية
20 كانون الأول 2017 - 12:55
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محكمة عسكرية اسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي

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محكمة عسكرية اسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي
مددت محكمة عسكرية اسرائيلية الاربعاء اعتقال فتاة فلسطينية حتى الاثنين المقبل، بعد انتشار  فيديو تظهر فيه مع قريبتها وهما تضربان اثنين من الجنود في قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد والدها وكالة "فرانس برس".
     
وقررت محكمة عوفر العسكرية، قرب رام الله تمديد اعتقال عهد التميمي (17 عاما) ابنة الناشط المعروف باسم التميمي الذي يقود تظاهرات اسبوعية في قريته النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على اراضي القرية. 
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وأشار والد عهد الى أنه استدعي ايضا للتحقيق غدا الخميس في مقر الشرطة الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
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