أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 01:22
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السجن 15 عاما لرجل من نيويورك

اعترف بالتآمر لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا, نيويورك,داعش,اعترف بالتآمر لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية
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السجن 15 عاما لرجل من نيويورك
أعلن الادعاء الأميركي إن حكما بالسجن 15 عاما صدر على رجل مقيم في نيويورك اعترف بالتآمر لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية.
  
وذكر الادعاء أن القاضي بالمحكمة الجزئية في بروكلين وليام كانتز حكم بسجن أخرور سعيد أحمدوف (22 عاما) وهو مواطن من كازاخستان. واشار الى أن سعيد أحمدوف حاول السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم المتشدد.
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وألقي القبض على سعيد أحمدوف في شباط 2015 بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى اسطنبول. وذكر الادعاء أنه كان يخطط للسفر من هناك إلى سوريا لينضم إلى الدولة الإسلامية إلى جانب عبد الرسول جورابوييف وهو مواطن من أوزبكستان يعيش في بروكلين. 
 
ووجهت اتهامات إلى جورابوييف في القضية أيضا. وأقر بالذنب وصدر حكم بسجنه 15 عاما في تشرين الأول.
 
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