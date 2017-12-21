كوريا الشمالية ترفض الاتهامات الأميركية

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أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ان بيونغ يانغ ليست لها صلة باي هجمات إلكترونية وذلك في أول رد منها منذ ألقت الولايات المتحدة باللائمة عليها في اختراق أمني إلكتروني على مستوى العالم.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث قوله "كما ذكرنا بوضوح في عدة مناسبات ليست لنا صلة بالهجمات الإلكترونية ولا نشعر بالحاجة إلى الرد في كل حالة على حدة على هذه المزاعم السخيفة من جانب الولايات المتحدة".واعتبر المتحدث أن الاتهام الأميركي استفزاز سياسي خطير لكوريا الشمالية لن تتسامح معه بيونغ يانغ أبدا.