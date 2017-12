اصيب أكثر من 12 شخصا بينهم طفل حين صدمت سيارة مارة في حي مكتظ من ملبورن ثاني مدن أستراليا، على ما أعلنت السلطات.



وذكرت أجهزة الإسعاف أن فرق الإغاثة تعالج 12 شخصا وتنقلهم إلى المستشفى.

Absolute chaos in Melbourne's CBD. Several people run down by a driver on corner of Elizabeth and flinders St @theheraldsun pic.twitter.com/2uBHvEIggX