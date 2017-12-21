أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 05:01
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جولة جديدة من المحادثات في أستانا

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جولة جديدة من المحادثات في أستانا
بدأت جولة محادثات سلام جديدة بين النظام السوري والفصائل المعارضة اليوم الخميس في استانا عاصمة كازاخستان بهدف المساهمة في التوصل الى حل للنزاع عبر احراز تقدم ملموس فيما وصلت العملية السياسية في جنيف الى طريق مسدود.

وهذه المحادثات التي تتولى رعايتها روسيا وايران، ستجري في جلسة مغلقة على ان ينتج عنها بيان ختامي الجمعة.
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ولفت متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان الى ان وفود روسيا وايران وتركيا الى جانب ممثلين عن النظام السوري ووفد من المعارضة يضم 20 شخصا وصلوا الى استانا للمشاركة في هذه المحادثات التي تستمر يومين.
     
وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن المحادثات ستركز خصوصا على مصير المخطوفين والمعتقلين وايصال المساعدات الانسانية وسير عمل مناطق "خفض التوتر".
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