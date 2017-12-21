أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 12:08
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هكذا تعيش القدس اجواء الميلاد...توزيع اشجار مجانية

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هكذا تعيش القدس اجواء الميلاد...توزيع اشجار مجانية
في إحدى زوايا القدس يحاول رجل يرتدي ملابس بابا نويل ويمتطي جملا أن يشيع البهجة في الأجواء بتقديم أشجار عيد الميلاد بالمجان لسكان المدينة التي تقع في قلب التوترات في الشرق الأوسط.
 
 والرجل خلف الزي المميز واللحية البيضاء يدعى عيسى قسيسية وهو فلسطيني مسيحي عمل في السنوات الأخيرة على نشر روح عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على مواطني القدس.
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 واليوم الخميس دق جرسا ليعلن عن وجوده في المكان وترجل من على جمله وأخذ يسير عند أسوار المدينة القديمة داعيا السكان للقدوم واختيار شجرة مجانية.

وتهدف هذه المبادرة، والتي تتم برعاية بلدية القدس، إلى تخفيف حدة التوتر السائد في أجواء المدينة.
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