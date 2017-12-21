زيارة مفاجئة لنائب الرئيس الاميركي الى كابول

وجّه معايدة ميلادية للجنود الأميركيين العاملين في قاعدة باغرام العسكرية

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LBCI News Lebanon

وصل نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس الى كابول في زيارة مفاجئة التقى خلالها خصوصا الرئيس الافغاني أشرف غني ووجّه معايدة ميلادية للجنود الأميركيين العاملين في قاعدة باغرام العسكرية.



وهبطت الطائرة التي اقلت بنس وهي من طراز سي-17 تابعة لسلاح الجو الاميركي في قاعدة باغرام حيث وجّه تحية شكر الى الجنود الاميركيين الـ15 العاملين في هذا البلد والذي سيمضون عيد الميلاد بعيدا عن أسرهم، ثم استقل مروحية اقلته الى قلب العاصمة كابول حيث التقى الرئيس الافغاني وقال له "لقد اجتزنا سويا مسارا طويلا، نحن هنا للمضي حتى النهاية".