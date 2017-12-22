تركيا تصادر أكبر كمية من القطع الأثرية المهربة

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أعلنت الشرطة التركية يوم الخميس انها أنقذت الآلاف من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى عصور الحضارات الأناضولية واليونانية والمصرية في أكبر عملية في تاريخ البلاد لمكافحة تهريب الكنوز الأثرية.ومن بين القطع التي تم استردادها تاج من الذهب لملكة عليه نقش لأحد آلهة الحضارة الهلنستية يدعى هيليوس، وتمثال نصفي عن غزو الإسكندر الأكبر للهند وتمثال لإلهة يعود تاريخه لحقبة الحيثيين قبل ثلاثة آلاف عام.وتضمنت القطع المستردة البالغ عددها 26456 أيضا تماثيل من مصر وقوارير ترجع إلى عصر الفينيقيين.وقالت شرطة اسطنبول في بيان "القطع الأثرية المستردة هي... أكثر قيمة من مخزون متحف متوسط الحجم من القطع الأثرية".وقالت الشرطة إن التحقيق، الذي أطلق عليه العملية زيوس، تعقب عصابة التهريب التي كانت تستهدف نقل القطع الأثرية للخارج وبيعها للمتاحف وهواة جمع الآثار مقابل ملايين الدولارات.وتم اعتقال ستة أشخاص متورطين في العصابة يوم 12 كانون الأول في إقليم دوزجه بشمال غرب تركيا لدى محاولتهم بيع بعض القطع الأثرية من المجموعة التي كانت في حوزتهم. وتم اعتقال سبعة آخرين في أربعة أقاليم مختلفة.