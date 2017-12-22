شرطة شيكاغو: مجموعات سرية على فيسبوك استُغلت لبيع الأسلحة والمخدرات

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قالت شرطة شيكاغو إنها ألقت القبض على 50 شخصا لاستغلالهم "مجموعات سرية" على موقع فيسبوك لبيع الأسلحة والمخدرات وانتقدت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم ووصفتها بأنها لم تقدم لها مساعدة خلال التحقيق الذي استمر عشرة أشهر.ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن الاتهامات التي وجهت إلى 50 رجلا وامرأة اعتقلوا اليوم لكنها قالت إن هناك "عشرات وعشرات" من المجموعات السرية.وقالت الشرطة إنه تم توقيع أوامر لاعتقال 18 آخرين وإن الأغلبية لهم سجل جنائي.وخلال مؤتمر صحفي لإعلان الاعتقالات انتقد مفوض شرطة شيكاغو إيدي جونسون فيسبوك باعتبار أنها لم تساعد الشرطة.وقال جونسون "من المؤكد أن بوسعها إنفاق القليل من المال لضمان ألا تحدث هذه النوعية من الأمور".وقالت فيسبوك في رسالة بالبريد الإلكتروني "نتحرى هذا التقرير حاليا لأن هذه هي المرة الأولى التي نخطر فيها به".وأضافت "لا نسمح ببيع الأسلحة أو المخدرات على منصتنا. نتعاون بانتظام مع أجهزة إنفاذ القانون ونوضح كيف يمكن للمسؤولين تقديم طلب على موقعنا".