مقتل 6 شرطيين افغان في هجوم انتحاري لطالبان

الهجوم الذي تبنته حركة طالبان

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LBCI News Lebanon

أعلن مسؤولون ان انتحاريا اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقرا للشرطة في افغانستان ما أدى الى مقتل ستة عناصر وجرح اربعة آخرين.



والهجوم الذي تبنته حركة طالبان وقع قبيل الفجر في منطقة مايواند في ولاية قندهار الجنوبية.