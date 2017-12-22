أخبار دولية
22 كانون الأول 2017 - 03:32
Back

مقتل 6 شرطيين افغان في هجوم انتحاري لطالبان

الهجوم الذي تبنته حركة طالبان Lebanon, news ,lbci ,أخبار طالبان,افغانستان,الهجوم الذي تبنته حركة طالبان
episodes
مقتل 6 شرطيين افغان في هجوم انتحاري لطالبان
أعلن مسؤولون ان انتحاريا اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقرا للشرطة في افغانستان ما أدى الى مقتل ستة عناصر وجرح اربعة آخرين.
   
والهجوم الذي تبنته حركة طالبان وقع قبيل الفجر في منطقة مايواند في ولاية قندهار الجنوبية.
الإعلان
إقرأ أيضاً