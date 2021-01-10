أخبار دولية
10 كانون الثاني 2021 - 10:24
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بعد أحداث الكونغرس... البابا فرنسيس يدعو الأميركيين إلى التحلي بالمسؤولية

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بعد أحداث الكونغرس... البابا فرنسيس يدعو الأميركيين إلى التحلي بالمسؤولية
Lebanon News
دعا البابا فرنسيس قادة الولايات المتحدة والشعب الأميركي إلى "الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية" في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونغرس في واشنطن.
     
وقال البابا في عظته بعد صلاة التبشير الملائكي التي بثت عبر الفيديو في ظل الأزمة الوبائية: "أحث سلطات الدولة الأميركية وجميع السكان على الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية من أجل تهدئة النفوس وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديموقراطية المتجذرة في المجتمع الأميركي".
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وأضاف: "أوجه تحية مودة لشعب الولايات المتحدة الأميركية الذي هزّه حصار الكونغرس الأخير وأصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم في تلك اللحظات المأسوية"، وفق ما نقل موقع الفاتيكان الإخباري.
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