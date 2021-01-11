الولايات المتحدة ستصنّف الحوثيّين جماعة إرهابية

الإعلان

اعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، قبل عشرة ايام من انتهاء ولايته، أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على أثره على العاصمة صنعاء.وتصاعد النزاع في آذار2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.وفيما تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل كبير منذ أشهر، استؤنف العنف في كانون الأول في مدينة الحديدة التي تشكّل نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.