مقتل أكثر من 20 شخصًا في عملية للشرطة بفنزويلا

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قُتل 23 شخصًا على الأقلّ في عمليّة للشرطة في حيّ شعبي في كراكاس.وقال مدير منظّمة بروفيا غير الحكوميّة مارينو ألفارادو على تويتر: "حسب مصادر غير رسميّة، فقَدَ 23 شخصًا حياتهم" خلال عمليّة نفّذتها يومي الجمعة والسبت قوّات العمليّات الخاصّة التابعة للشرطة الوطنيّة في لا فيغا، وهو حيّ كبير في غرب كاراكاس.وأشار إلى أنّ معلومات المنظّمة غير الحكوميّة تستند إلى تسريبات من الشرطة وشهادات أدلى بها أقارب الضحايا ومقالات في الصحافة المحلّية.ولم تُصدر السلطات بيانًا رسميًا بشأن الوقائع. لكنّ صحيفة "أولتيماس نوتيسياس" المقرّبة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قالت إنّ حصيلة القتلى تبلغ 23، بدون مزيد من التفاصيل.ونشر قائد قوّات العمليّات الخاصّة ميغيل دومينغيز على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تمّ تصويرها في لا فيغا تُظهِر عناصر مُقنّعين ومدجّجين بالسلاح يسيرون بين مساكن مبنيّة في شكل بدائي. لكنّه لم يقدّم أيّ معلومات تتعلّق بالوقائع التي قالت المنظّمة غير الحكوميّة إنّها حصلت في لا فيغا، بل اكتفى بكتابة "نحن نجري جولات مستمرّة لضمان سلامة شعبنا".ولطالما اتُّهِمت قوّات العمليّات الخاصّة بتنفيذ عمليّات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.