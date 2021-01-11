بيلوسي مستعدة لإطلاق إجراءات عزل ثانية ضد ترامب

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول.وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، إنه سيكون هناك مشروع قرار في مجلس النواب يدعو إلى إقالة ترامب باعتباره غير صالح للمنصب، وذلك بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.وأضافت انه في حال لم يوافق نائب الرئيس مايك بنس، "فسنمضي في طرح تشريع العزل" في مجلس النواب.وشددت بيلوسي على "أننا سنتصرف بصورة طارئة لأن هذا الرئيس يمثل تهديدا وشيكا" للدستور والديمقراطية.